ФАС изучит маркетплейсы на наличие проблем с доступом к площадкам

Москва, 12 декабря. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена проанализировать работу маркетплейсов. В ходе проверки будут определены проблемы с доступом к площадкам.

Маркетплейсы стали востребованы на фоне пандемии коронавируса. В последнее время в Сети стало больше цифровых сервисов. И это чревато ущемлением прав пользователей, давлением на ценовую политику поставщиков и другими нарушениями, пишут «Известия».

«Служба готовится к проведению анализа рынка, на котором осуществляют деятельность маркетплейсы. В его рамках ФАС детально изучит взаимодействие участников, проблемы доступа на рынок и другие вопросы», — отметили в ФАС.

Цифровые маркетплейсы модернизируют свою работу и внедряют новые технологии. Сервис Ozon начал использовать собственный платежный инструмент, основанный на банке торговой площадки. С его помощью пользователи смогут приобретать товары «в один клик».