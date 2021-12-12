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Британский экономист O"Нилл считает бесперспективными прогнозы на 2022 год

Экономика
Британский экономист O"Нилл считает бесперспективными прогнозы на 2022 год
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Москва, 12 декабря. Любые попытки построить экономический прогноз на 2022 год обернуться провалом, считает британский эксперт Джим O"Нилл.

Проблема заключается в непредсказуемости событий в следующем году. Экономист считает, что любая тенденция может в корне изменить оборот. Наиболее важным фактором продолжает оставаться пандемия COVID-19, следом идет инфляция. По словам O"Нилла, пока он не может ответить на вопрос, носит ли повышение цен на товары временный характер.

Центральные банки утратили свою щедрость, о чем стало понятно еще до наступления пандемии. Сейчас миру пора вернуться к отношениям, в которых процентные ставки с учетом инфляции будут коррелировать с ожидаемыми темпами роста ВВП.

O"Нилл считает, что продолжение сверхмягкой политики на фоне пандемии может спровоцировать новый скачок инфляции. Экономист призвал обращать внимание на рост производительности, повышение уровня бедности и изменения климата.

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина ранее допустила повышение уровня инфляции в стране до конца текущего года. Изначально она прогнозировалась на отметке в 7,4–7,9%, но потребительские цены в декабре могут увеличиться значительно больше.

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прогноз финансы экономист
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