Пульмонолог Пурясев: роковая ошибка Градского после перенесенного COVID-19 привела его к смерти

Москва, 12 декабря. Смерть музыканта Александра Градского стала настоящим ударом для фанатов. Врач-пульмонолог Сергей Пурясев уверен, что маэстро можно было спасти.

Поклонники до сих пор строят догадки, что именно привело к смерти известного музыканта. Многие уверены, что виной всему стали съемки в шоу «Гoлoс», где Градский до последнего момента выступал в роли наставника. На эту программу звезда тратил много эмоциональных и физических сил.

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев выступил в эфире шоу «Звезды сошлись», посвященном Градскому. По его словам, певцу не нужно было участвовать в передаче тогда, когда он почувствовал себя неважно. Градский должен был подлечиться после перенесенного коронавируса и потом вернуться на телевидение. Это халатное отношение к своему здоровью стало для маэстро роковой ошибкой.

«Если бы не работал, то мог бы еще пожить», — подчеркнул Пурясев.

Финальный выпуск шоу «Гoлoс» с участием Градского вышел в эфир Первого канала 10 декабря. Его записали за десять дней до смерти музыканта. Умер маэстро в ночь на 28 ноября. Певца положили в больницу из-за перенесенного инсульта.