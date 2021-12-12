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Автоэксперт Рязанов: воры могут обезвредить сигнализацию перед угоном машины

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 04:05
Общество
Автоэксперт Рязанов: воры могут обезвредить сигнализацию перед угоном машины
pixabay.com

Москва, 12 декабря. Мошенники все чаще модернизируют способы обойти противоугонную систему автомобиля. Чтобы защитить транспорт, следует ознакомиться со статистикой краж, посоветовал эксперт Максим Рязанов.

Злоумышленники орудуют считывающими устройствами и получают данные сигнализации транспорта. В ноутбуке они воспроизводят код брелока сигнализации и создают его дубликат. Кроме этого существуют кодграбберы, снимающие противоугонную системы охраны, пишет «Прайм».

«Даже контроль со спутника можно отключить, запустив помеху на GSM-канале. Быстрее всего злоумышленники обезвреживают сигнализацию на автомобилях с дистанционным управлением», — отметил специалист Рязанов.

Статистика краж позволит водителям выбрать наилучший способ защиты от угона. Например, для Toyota Camry автоэксперт советует двухуровневый охранный комплекс с цифровыми блоками. А для машин, которые меньше пользуются популярностью у воров, подойдет телематическая сигнализация.

Иногда на угнанных машинах можно попасть в аварию. Житель Самарской области украл у священнослужителя автомобиль, а затем врезался на нем в световую опору. По информации правоохранителей, молодой человек был пьян.

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