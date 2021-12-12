Первые партии вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» прибыли в Венесуэлу

Каракас, 12 декабря. Самолет с российской вакциной от коронавируса «Спутник Лайт» приземлился в Венесуэле. Ценный груз встретили в аэропорту столичного Каракаса.

Первый борт прибыл в страну в минувшую субботу, а сейчас стало известно о приземлении второго самолета. Об этом в беседе с ТАСС заявил российский посол в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

«Второй борт со "Спутником Лайт" только что приземлился в Каракасе», — отметил он.

Венесуэльские власти одобрили использование «Спутника Лайт» на своей территории в мае этого года. Новые партии препарата будут применяться для ревакцинации уже привитых людей.

«Отгрузки отечественного препарата реализуются в беспрецедентно сжатые сроки: законтрактованная Каракасом вакцина — 7 млн доз — на днях будет передана в полном объеме», — уточнили в посольстве.

Наибольшей популярностью в южноамериканской республике пользуется российский «Спутник V». Эффективность вакцины признают все государственные медики. На сегодняшний день в Венесуэлу доставлено около 7,2 млн доз препарата.