КПРФ: Fan ID нарушает основополагающие права и свободы человека

Москва, 12 декабря. Коллективный запрос был составлен депутатами КПРФ на имя премьер-министра России Михаила Мишустина с предложением отозвать законопроект о введении паспорта болельщика (Fan ID).

Парламентарии зафиксировали большое количество обращение от болельщиков, которые выражают полное несогласие с новым законом. Основаниями для отмены Fan ID КПРФ считает неприменимость мер опыта чемпионата мира 2018 года к внутреннему первенству, отрицательный мировой опыт и противоречие действующему российскому законодательству. Одной из главных причин недовольства депутаты считают нарушение прав и свобод человека.

«Практика применения FAN ID во время проведения чемпионата мира-2018 и матчей чемпионата Европы-2020 только подтверждает многочисленные факты отказа в выдаче данных карт (приостановления их действия) в отсутствии действующих административных запретов на посещение спортивных мероприятий, фактически основанные только на информации (списках, базах), предоставленной правоохранительными органами», — написано в тексте запроса.

Ранее актер театра и кино, депутата Госдумы Дмитрий Певцов раскритиковал Fan ID. В ходе выступления на пленарном заседании он заявил, что внедрение паспорта болельщиков является «еще одной маленькой дифференциацией» граждан, которая вовсе необязательна.