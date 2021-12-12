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КПРФ: Fan ID нарушает основополагающие права и свободы человека

Спорт
КПРФ: Fan ID нарушает основополагающие права и свободы человека
Невские Новости  /  Анастасия Борисенко

Москва, 12 декабря. Коллективный запрос был составлен депутатами КПРФ на имя премьер-министра России Михаила Мишустина с предложением отозвать законопроект о введении паспорта болельщика (Fan ID).

Парламентарии зафиксировали большое количество обращение от болельщиков, которые выражают полное несогласие с новым законом. Основаниями для отмены Fan ID КПРФ считает неприменимость мер опыта чемпионата мира 2018 года к внутреннему первенству, отрицательный мировой опыт и противоречие действующему российскому законодательству. Одной из главных причин недовольства депутаты считают нарушение прав и свобод человека.

«Практика применения FAN ID во время проведения чемпионата мира-2018 и матчей чемпионата Европы-2020 только подтверждает многочисленные факты отказа в выдаче данных карт (приостановления их действия) в отсутствии действующих административных запретов на посещение спортивных мероприятий, фактически основанные только на информации (списках, базах), предоставленной правоохранительными органами», — написано в тексте запроса.

Ранее актер театра и кино, депутата Госдумы Дмитрий Певцов раскритиковал Fan ID. В ходе выступления на пленарном заседании он заявил, что внедрение паспорта болельщиков является «еще одной маленькой дифференциацией» граждан, которая вовсе необязательна.

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