Австрийский актер Вольфганг Черни рассказал, как его запугивали стереотипами о России

Москва, 12 декабря. Известный российскому зрителю по фильмам «Последний богатырь» и «Т-34» австрийский актер Вольфганг Черни признался, что его пытались отговорить от съемок в Москве. Для этого «доброжелатели» артиста пытались напугать его стереотипами о России.

Актер постоянно проживает в Вене, однако уже давно сотрудничает с российскими киностудиями и часто приезжает в столицу России. Но прежде, чем начать работу в Москве, Черни пришлось преодолеть целый ворох «страшилок» о РФ, в которых его попытались убедить знакомые.

По словам звезды фильма «Тобол» наиболее часто ему пытались внушить, что по российским улицам гуляют медведи в компании с бандитами. И вообще, в России «очень опасно».

«Мне говорили: "В России очень опасно. Медведи на улице, кругом бандиты"», — весело вспомнил Черни в беседе с Teleprogramma.pro.

Когда актер услышал подобные «угрозы», он задал ответный вопрос этим людям: кто из них на самом деле посещал страну, о которой они распаляют такое мнение. Выяснилось, что никто из «доброжелателей» никогда не бывал в России. Кроме этого, продолжил Черни, говорили много предрассудков о суровости людей, любви россиян к водке и экстриму, а также пугали невероятными холодами.

Сам же актер отметил, что жители России очень доброжелательные люди, которые тонко чувствуют фальшь. Отдельно австриец выделил тягу россиян к искусству.

«Люди здесь любят искусство, и это так здорово и важно. Иногда здесь предпочитают рисковать, чтобы достичь результата», — поделился впечатлениями Черни.

Предрассудки о России существуют не только в Австрии. Например, в Испании сложилось схожее представление о россиянах и стране. Некоторые жители Валенсии признались, что представляют РФ очень холодной страной, где живут хмурые люди, согревающиеся водкой.