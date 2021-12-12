Спасатели продолжают поиски 12 пропавших без вести после взрыва газа на Сицилии

Равануза, 12 декабря. Минимум 12 человек числятся пропавшими без вести после взрыва газа в городе Равануза в сицилийской провинции Агридженто (юг Италии). По данным газеты il Messaggero, в списке пропавших — трое детей и молодая семейная пара.

Причиной аварии названа утечка из газопровода. При взрыве волной также обрушило пятиэтажный дом, повреждения параллельно получили и два соседних здания. Мэр города обратился к местным жителям с призывом оказать спасателям помощь в ликвидации последствий ЧП.

«Любой, у кого у есть лопаты и экскаватор, пусть придет на помощь», — сказал градоначальник в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.

Несколькими днями ранее в итальянском Сан-Марино в автокатастрофе разбилась 18-летняя фигуристка Элли Маттиуццо. Вместе с юной спортсменкой погиб и ее жених.