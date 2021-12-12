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Экономист Абрамов: омикрон-штамм не приведет к обвалу на биржах

Экономика
Экономист Абрамов: омикрон-штамм не приведет к обвалу на биржах
Global Look Press  /  Michael Nagle / Xinhua

Москва, 12 декабря. Несмотря на прокатившуюся по мировым фондам волну распродаж, обвала на биржах из-за омикрон-штамма за этим не последует. Однако даже при неблагоприятном исходе российский рынок не пострадает, заявил завлабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

По словам эксперта, на данный момент российский рынок более самодостаточен, что позволяет ему не зависеть от иностранных инвесторов. Также, как отметил Абрамов, на нем не хранят значительные суммы физлица, что убережет их от шоковых состояний, передает «Прайм».

«Даже если бы случился действительно масштабный спад (падение акций на 25 процентов и более), он бы не вызвал серьезных шоков на внутреннем финансовом рынке в отличие от ситуаций в 1997-1998 годов и в 2008 года», — отметил Абрамов.

Для внутренних институциональных инвесторов, добавил экономист, также не случится шоковых ситуаций. Они, как правило, вкладываются осторожно и предусматривают подобные риски.

На текущий момент торги фиксируют увеличение стоимости драгметаллов. Это связывают с поведением инвесторов, которые устремились в активы-убежища.

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