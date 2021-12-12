Полицейские убили вооруженного мужчину возле резиденции принца Уильяма

Лондон, 12 декабря. Лондонские правоохранители застрелили вооруженного мужчину в центре британской столицы. Об этом сообщили представители ведомства.

Информация о вооруженном мужчине поступила на пульт полиции в 15:04 (18:04 по московскому времени). Очевидцы рассказали, что неизвестный с огнестрельным оружием заходил в банк и букмекерские конторы. После этого он сел в машину и уехал.

Примерно через 15 минут правоохранители остановили автомобиль, на котором мужчина пытался скрыться и завязалась перестрелка. Машину задержали на перекрестке Кенсингтон-роуд и Дворцовых ворот.

«Раздались выстрелы, и мужчина получил огнестрельные ранения. Была вызвана Лондонская служба скорой помощи и Лондонская воздушная скорая помощь, мужчине оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Несмотря на все усилия экстренных служб, он был объявлен мертвым в 16:08», — сообщили в полиции.

Недавно в Иерусалиме возле мечети Аль-Акса высокопоставленный член движения ХАМАС начал стрельбу. В результате инцидента погиб гид стены плача и еще четверо получили ранения.