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Daily Mail: основатель WikiLeaks Ассанж перенес инсульт в лондонской тюрьме

Общество
Daily Mail: основатель WikiLeaks Ассанж перенес инсульт в лондонской тюрьме
wikipedia.org  /  CC BY-SA 2.0

Лондон, 12 декабря. Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж перенес инсульт в тюрьме Белмарш. Об этом написала газета Daily Mail со ссылкой на невесту заключенного Стеллу Моррис.

Как отметила невеста, у Ассанжа случился инсульт 27 октября во время его выступления в Высоком суде Лондона по видеосвязи. Приступ мог быть вызван стрессом из-за затянувшегося судебного разбирательства со стороны США. Отмечается, что у основателя WikiLeaks ухудшилось здоровье.

В результате инсульта у Ассанжа опустилось правое веко. Медики зафиксировали проблемы с памятью и признаки неврологического повреждения. Заключенный сделал МРТ головного мозга. Теперь он вынужден принимать лекарства.

Лондонский суд удовлетворил апелляционную жалобу и разрешил экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Соединенные Штаты. Сейчас против предпринимателя заведено 18 уголовных дел. Ему грозит до 175 лет тюремного заключения.

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Джулиан Ассанж тюрьма инсульт
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