Ярчайшая комета Леонарда максимально приблизится к Земле 12 декабря

Москва, 12 декабря. Комета Леонарда станет самой яркой в этом году. Наблюдать ее жители Земли смогут невооруженным глазом.

Космический объект приблизится к Земле на расстоянии 35 миллионов километров. В это время комета будет располагаться в созвездии Змееносец, говорится на официальном сайте Московского планетария.

«12 декабря 2021 года она пройдет в 35 миллионах километров от нашей планеты. В это время комета будет находиться в созвездии Змееносец и, скорее всего, ее можно будет увидеть невооруженным глазом!» — отмечается в сообщении.

Жители средних широт смогут увидеть комету 12 и 13 декабря сразу после захода Солнца, а также с 5 до 6 часов утра по московскому времени. Ее можно будет наблюдать на протяжении одного–двух часов.

Комета получила название в честь американского астронома Грегори Джорджа Леонарда. Он открыл ее 3 января текущего года в обсерватории Маунт-Леммон. Согласно орбитальным расчетам, комета Леонарда летит по гиперболической траектории и пересечет Солнечную систему лишь однажды, после чего больше в нее не вернется.

Еще одно космическое событие ждет землян в ночь с 13 на 14 декабря. Речь идет о звездном дожде Геминиды, который считается самым мощным ежегодным метеорным потоком.