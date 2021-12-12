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Кадыров вспомнил, какие слова Путина приблизили окончание Чеченской войны

Политика
Кадыров вспомнил, какие слова Путина приблизили окончание Чеченской войны
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 12 декабря. Фильм «Новейшая история» покажут россиянам 12 декабря. Во время программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1» были продемонстрированы яркие эпизоды этой картины, которую снимали четыре года.

Автор материала Илья Канавин отметил, что фильм расскажет о событиях, свидетелями и участниками которых стали россияне. Однако многие уже не поверят и не вспомнят, в каких условиях им приходилось жить в конце прошлого века.

Вторая Чеченская война станет одним из эпизодов авторского рассказа. Тогда, по словам телеведущего, на нее «слетелись разные люди». Среди них арабские наемники, украинские националисты, доморощенные олигархи. Все хотели получить прибыль и нажиться на этих событиях. Российский президент Владимир Путин в ходе интервью для фильма расскажет, что требования в отношении террористов выдвигал даже Международный валютный фонд.

Нынешний глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров участвовал в войне и поспособствовал ее завершению. Он отметил, что окончание военных действий приблизил Путин своими строгими словами о «необходимости закончить Чеченскую войну».

«Мы шли в атаку зная, что мы защищаем не только Чеченскую Республику. Мы защищали целостность России», — подчеркнул в ходе фильма Кадыров.

Фильм будет освещать события, начиная от распада Советского Союза. Тогда, как ранее в этой же программе отмечал Канавин, россияне «выживали отчаянно». Трудно пришлось и нынешнему российскому лидеру. Путин признался, что на некоторое время ему выпала доля подрабатывать извозом.

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