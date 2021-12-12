Выдра поразила пользователей Twitter своими навыками жонглирования камнями

Москва, 12 декабря. Заряжать позитивом на весь день способны не только кошки и собаки, но и другие животные. С такой задачей справилась выдра, задорно жонглирующая камнями.

Видеоролик с выдрой завирусился в социальной сети Twitter и набрал более 650 тысяч просмотров. На нем зверек улегся на спину и лапками играет с двумя камешками. Возможно, именно так мохнатый трюкач пытается освоить навык жонглера, пишет «Ридус».

Ролик сопровождается звуками природы и создает не только позитивное настроение, но и оказывает некий медитативный эффект. Такие мнения высказали в комментариях. Но многие похвалили выдру за ее умение жонглировать.

«Ничего лучше я уже не увижу на этой неделе», — заявил один из пользователей социальной сети.

«Боже, это просто потрясающе», — отметил другой комментатор.

«Мне кажется, я могу смотреть на это бесконечно», — высказался юзер Twitter.

Пока выдра с наслаждением перебирает камушки в лапках, кот решил проявить ловкость и упорство. Перед пушистым стояла цель достать новогоднюю елку, которую хозяева подвесили к потолку. Не обращая внимания на преграды, мурлыка ловким прыжком добился желаемого.