Дробыш назвал себя «озлобленным карликом» в конфликте с Киркоровым

Москва, 12 декабря. Музыкальный продюсер Виктор Дробыш признал свою неправоту в конфликте с певцом Филиппом Киркоровым. Он считает, что повел себя с артистом как «озлобленный карлик».

Речь идет о скандале 14-летней давности, который произошел в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ. Тогда Дробыш на всю страну высмеял поведение и талант артиста, заявив, что тот «подтверждает свой профессионализм песнями, разборками, розовыми кофточками». Сам Киркоров ответил, что после этого интервью продюсер умер для него как человек.

«Наглый я был, это ужас. Я был не галантен. Умею шутить, но в этой ситуации я был озлобленный карлик. Непростительно грубый. Но повод был. Слава Богу, что я так выговорился, иначе бы действия какие-то предпринимал», — признался Дробыш в беседе с телеведущей Лерой Кудрявцевой.

Продюсер добавил, что считает свое поведение в той ситуации похабным и дерзким. Он добавил, что пытался раскаяться перед Киркоровым, однако тот отказался принимать извинения.

Несмотря на некрасивое поведение Дробыша, сам Киркоров часто попадает в скандальные ситуации. Недавно артист заявил о планах судиться с порталом госуслуг из-за штрафов за нарушение ПДД, которые за ним числятся.