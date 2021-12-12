Минимум шесть человек погибли при обрушении склада Amazon в американском Иллинойсе

Спрингфилд, 12 декабря. Склад онлайн-ритейлера Amazon обрушился из-за бушующего в штате Иллинойс (США) урагана. В результате ЧП погибли по меньшей мере шесть человек, передал телеканал FoxNews.

Торнадо и ураганы обрушились сразу на несколько американских штатов. В особенности от таких природных явлений пострадали жители Иллинойса, Миссури, Арканзаса, Кентукки и Теннесси.

«Как минимум шесть человек погибли, когда торнадо прошло через склад Amazon в Иллинойсе», — проинформировало местное отделение FoxNews.

На данный момент известно о 80 погибших вследствие обрушившихся на США ураганов и смерчей. Несмотря на это, количество жертв продолжает расти. В Кентукки десятки американцев также пропали без вести после обрушения завода по производству свечей.