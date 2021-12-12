Трамп отметил непрофессионализм Байдена на переговорах с Путиным

Вашингтон, 12 декабря. Бывший американский президент Дональд Трамп выразил разочарование нынешним главой государства Джо Байденом после его саммита российским лидером Владимиром Путиным.

По его мнению, главнокомандующий США выглядел некомпетентным политиком в вопросах обсуждения двусторонних отношений и ситуации на Украине. Трамп добавил, что даже не желает обсуждать данную ситуацию, в очередной раз отметив, что Байден не является лидером, который готов повести за собой американский народ.

«Я смотрел его с Путиным на днях. И я был очень печален», — сказал Трамп в ходе выступления на митинге своих сторонников.

Бывший глава американского государства регулярно подвергает критике действующего президента Соединенных Штатов. Одним из главных поводов стал вывод войск из Афганистана. Трамп отметил, что прошедшая операция в Кабуле стала самой настоящей капитуляцией для всей страны, а авиабазу Баграм, на которой базировались военные, теперь может захватить Китай.

Кроме того, он часто напоминает, что выборы президента США были сфальсифицированы, и Байден занял высший государственный пост страны незаслуженно.