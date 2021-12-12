Экономист Шульгин: денежная политика ФРС может стать угрозой для доллара в 2022 году

Москва, 12 декабря. Одной из главных угроз для курса доллара в следующем году станет денежная политика Федеральной резервной системы США. Таким мнением поделился глава отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.

Среди других факторов, которые окажут влияние на валюту, Шульгин выделил нестабильные цены на рынке нефтепродуктов и пандемию коронавирусной инфекции. Эксперт сообщил, что в целом прогноз относительно колебания доллара остается позитивным.

«В 2021 году мы сохраняли конструктивный взгляд на доллар по отношению к корзине основных валют и формируем позитивные ожидания на 2022 год. При этом потенциал роста будет менее значительным», — рассказал Шульгин.

Ранее старший аналитик «Сбер Управление Активами» Владислав Данилов сообщил, что инфляция в России начала снижаться. В то же время нельзя утверждать о существенном замедлении показателей.