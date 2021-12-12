Житель Саратовской области признался в изнасиловании полуторагодовалой девочки

Ершов, 12 декабря. Задержанный по обвинению в изнасиловании маленькой девочки 36-летний житель Ершова Саратовской области признал вину, сообщили в региональном СК России.

Мужчине предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Иные действия сексуального характера, с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Задержанный ранее уже имел проблемы с законом.

Следствие установило, что супруги пустили знакомого в свою квартиру, так как ему требовалось жилье. В ночь на 11 декабря они отправились в магазин, оставив с мужчиной пятилетнего сына и дочь, возраст которой составляет год и семь месяцев. Злоумышленник воспользовался отсутствием родителей и надругался над младшим ребенком.

В полицию обратилась мать девочки, которая заметила на теле дочери различные повреждения и кровоподтек. Сейчас малышка находится в больнице, правоохранители проверят условия воспитания детей в семье пострадавшего ребенка и дадут оценку работе органов профилактики.