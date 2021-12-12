Российские космонавты поздравили соотечественников с Днем конституции

Москва, 12 декабря. Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров поздравили россиян с Днем конституции с борта Международной космической станции.

Дубров напомнил, что именно этот документ является определяющим в жизни граждан. Его коллега Шкаплеров отметил, что сегодняшний день является чем-то большим, чем торжественное событие.

«Этот день больше, чем просто официальный праздник. Это памятная дата, когда был принят, пожалуй, главный документ, посвященный каждому россиянину», — сказал Шкаплеров в видео, опубликованном на сайте Роскосмоса.

Конституция Российской Федерации была принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года. На следующий год эту дату объявили государственным праздником.

Недавно Шкаплеров в эфире «Соловьев Live» заявил, что не исключает возможности существования инопланетных существ. Он выразил уверенность, что в таком огромном пространстве как вселенная не может существовать только один биологический вид.