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Бревно выпало из грузовика и пробило боковое окно маршрутки на Украине

Происшествия
Бревно выпало из грузовика и пробило боковое окно маршрутки на Украине
Prt Scr youtube.com  /  Кино-отрывок

Киев, 12 декабря. Один человек пострадал в результате ДТП с участием маршрутки в Ровенской области Украины. Авария произошла 10 декабря на территории села Городище.

Виновником инцидента стал 31-летний водитель грузовика «ЗИЛ», который плохо закрепил древесину в прицепе. В итоге одно из бревен выпало из движущейся фуры и пробило лобовое стекло маршрутки, которая ехала во встречном направлении.

Внутри автобуса в момент ДТП находились 20 пассажиров. Травмы в результате аварии получил 32-летний мужчина, уточнили в пресс-центре областной полиции.

Лобовое ДТП с летальным исходом ранее произошло в Ульяновской области. В столкновении рейсового автобуса и ВАЗ-21124 погиб молодой водитель отечественной легковушки.

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