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Певица Руслана указала на слабость украинской власти

Политика
Певица Руслана указала на слабость украинской власти
wikipedia.org  /  WildEnergy/CC BY-SA 3.0

Киев, 12 декабря. Главным недостатком Украины является ее слабая власть. Такое мнение выразила победительница конкурса песни «Евровидение» в 2004 году, певица Руслана Лыжичко.

Артистка отметила, что украинское общество является единым целым, в то время как власти страны остаются закрытыми по отношению к народу. Вместо того, чтобы «писать сценарий», правительство должно «разрабатывать стратегию», считает певица.

«Гражданское общество точно настроено держать единство, и именно политики должны у гражданского общества учиться единству. Так в какой же плоскости слабость Украины? В высшей ветви власти, наверху», — заявила Руслана в эфире телеканала «Украина-24».

Она также рассказала, что на Украине нет независимых веток власти, которые не подчинялись бы офису Зеленского. Администрация президента, по ее словам, вмешивается в работу всех ведомств и организаций. Певица подчеркнула, что правительство вмешивается даже в творческую среду и ведет себя деструктивно.

Похожее мнение ранее выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Политик указал на некомпетентность нынешнего главы правительства Дениса Шмыгаля в экономических вопросах.

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