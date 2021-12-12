Дуэль взглядов на московском турнире по MMA переросла в массовую драку

Москва, 12 декабря. Турнир по смешанным единоборствам лиги WEF прошел во дворце борьбы имени Ивана Ярыгина. Во время соревнований бойцы проводили дуэль взглядов, которая завершилась массовой дракой.

Журналист Александр Лютиков в своем Telegram-канале опубликовал кадры массовой потасовки. Все началось с того, что узбек Намазан Самиев в короткий срок стал победителем в схватке против спортсмена из Киргизии. После победы он сказал, что готов выйти на бой против любого противника.

На ринг вышел его будущий соперник, и бойцы начали дуэль взглядов. После короткого разговора Намазан Самиев неожиданно нанес удар коленом в голову оппоненту. Спустя считанные секунды на ринг выбежали другие бойцы и зрители, что повлекло за собой массовое побоище.

Несколькими днями ранее в Москве произошла массовая драка с поножовщиной. В результате потасовки на Малой Дмитровке один человек получил ножевые ранения.