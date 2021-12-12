WeChat: многократное срабатывание будильников может привести к большей сонливости

Пекин, 12 декабря. Многие привыкли заводить несколько будильников, чтобы не проспать. Но оказалось, что многократное пробуждение может усилить сонливость, предупредил пользователь WeChat.

Исследователи Гарвардского университета выяснили, что после срабатывания нескольких будильников в организме повышается содержание аденозина. Это соединение регулирует сон и бодрствование, пишет «ИноСМИ».

«В период бодрствования его уровень постепенно повышается. Поэтому, чем дольше человек просыпается, тем сильнее будет ощущаться сонливость. Во время сна уровень аденозина снижается. Кофеин подавляет чувство сонливости посредством блокировки аденозиновых рецепторов», — отметил пользователь WeChat.

Человек рискует погрузиться в фазу глубокого сна и нарушить работу биологических часов, когда просыпается после первого будильника. Пользователь WeChat советует убрать устройство подальше от кровати, чтобы утром была возможность подняться с постели и не заснуть снова.

«Установка нескольких будильников и многократное повторение цикла пробуждение-засыпание по утрам приведет к проблемам со сном, наиболее распространенными из которых являются бессонница, нарушения циркадного ритма и апноэ во сне», — заключил китаец.

Совсем скоро граждане уйдут на длинные новогодние выходные. И вернуться в рабочий ритм станет сложнее. Психолог Елена Друма советует во время праздников вставать по будильникам и не позволять себе отлеживаться в постели как можно дольше.