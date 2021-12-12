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Страны G7 вновь пришли к единству в вопросе непланируемого Россией «нападения» на Украину

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 01:35
Политика
Страны G7 вновь пришли к единству в вопросе непланируемого Россией «нападения» на Украину
twitter.com  /  @BorisJohnson

Вашингтон, 12 декабря. Государства G7 выразили свою солидарность в вопросе мнимого «наращивания» военных сил России на границе с Украиной. Такое заявление передает Reuters со ссылкой на неназванного представителя Госдепартамента высокого ранга.

Переговоры глав МИД, по словам американского дипломата, были напряженными. Запад, в первую очередь, рассматривает дипломатический путь для скорого налаживания отношений с Москвой. Однако страны G7 противоречат себе и продолжают обвинять Россию в «нагнетании» обстановки вблизи Украины. В таком случае понимания с РФ вряд ли можно достигнуть.

«Если они (Россия. — Прим. ФАН.) решат не идти по этому (дипломатическому. — Прим. ФАН.) пути, то в ответ на это будут масштабные последствия и жесткие издержки, и G7 абсолютно едина в этом», — заявила собеседница агентства.

Информация о подготовке России к «вторжению» на Украину распространяется в западных СМИ на протяжении полугода. При этом никаких оснований для этих заявлений нет.

Российский лидер Владимир Путин поднял эту тему в разговоре со своим американским коллегой Джо Байденом. По его словам, Западу нужно в первую очередь обратить внимание на сосредоточение войск НАТО рядом с Киевом.

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G7 украина россия нападение вбросы
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