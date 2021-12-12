Анекдот Норкина про отчаявшуюся невесту довел гостей «Места встречи» до слез

Москва, 12 декабря. Телеведущий Андрей Норкин снова развеселил гостей передачи «Место встречи» злободневным анекдотом. На этот раз он пошутил на тему «старых дев».

В рамках нового выпуска общественно-политического ток-шоу Норкин и приглашенные эксперты обсудили нашумевший вопрос западной политики в отношении сексуальных меньшинств. В том числе на обсуждение вынесли и тему правонарушений в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Чтобы сбавить градус сложной и негативной проблематики, ведущий рассказал гостям сразу два анекдота. Первая шутка затронула всех женщин, засидевшихся в статусе незамужних.

«Продам свадебные платья. Размеры от 38 по 56. Ждать принца больше нет сил. Люба», ― драматичным голосом сказал Норкин.

Эксперты весело заулыбались и зааплодировали остроумному высказыванию телеведущего. Однако следующая шутка про познавших радость материнства дам заставила гостей смеяться в голос.

«― Девочки, а когда вы впервые почувствовали шевеление ребеночка? ― Когда он вышел на работу и начал жить отдельно от нас», ― иронично процитировал разговор из женского чата ведущий.

Андрей Норкин регулярно веселит зрителей и гостей «Места встречи» остроумными и актуальными шутками. Завершать каждый выпуск анекдотом уже стало доброй традицией программы. Кроме того, ведущий не стесняется шутить и на весьма «щекотливые» темы. Например, в недавнем эпизоде шоу Норкин сразил аудиторию пикантным анекдотом про Санта-Клауса и голливудского актера Бенедикта Камбербэтча.