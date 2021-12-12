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Анекдот Норкина про отчаявшуюся невесту довел гостей «Места встречи» до слез

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 01:24
Общество
Анекдот Норкина про отчаявшуюся невесту довел гостей «Места встречи» до слез
Nation News  /  Nation News

Москва, 12 декабря. Телеведущий Андрей Норкин снова развеселил гостей передачи «Место встречи» злободневным анекдотом. На этот раз он пошутил на тему «старых дев».

В рамках нового выпуска общественно-политического ток-шоу Норкин и приглашенные эксперты обсудили нашумевший вопрос западной политики в отношении сексуальных меньшинств. В том числе на обсуждение вынесли и тему правонарушений в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Чтобы сбавить градус сложной и негативной проблематики, ведущий рассказал гостям сразу два анекдота. Первая шутка затронула всех женщин, засидевшихся в статусе незамужних.

«Продам свадебные платья. Размеры от 38 по 56. Ждать принца больше нет сил. Люба», ― драматичным голосом сказал Норкин.

Эксперты весело заулыбались и зааплодировали остроумному высказыванию телеведущего. Однако следующая шутка про познавших радость материнства дам заставила гостей смеяться в голос.

«― Девочки, а когда вы впервые почувствовали шевеление ребеночка?

― Когда он вышел на работу и начал жить отдельно от нас», ― иронично процитировал разговор из женского чата ведущий.

Андрей Норкин регулярно веселит зрителей и гостей «Места встречи» остроумными и актуальными шутками. Завершать каждый выпуск анекдотом уже стало доброй традицией программы. Кроме того, ведущий не стесняется шутить и на весьма «щекотливые» темы. Например, в недавнем эпизоде шоу Норкин сразил аудиторию пикантным анекдотом про Санта-Клауса и голливудского актера Бенедикта Камбербэтча.

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