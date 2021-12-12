РЖД сообщила об увеличении числа поездов дальнего следования внутри России с 12 декабря

Москва, 12 декабря. Количество пассажирских поездов дальнего следования в России возросло с 596 до 610 пар с 12 декабря. Об этом следует из нового графика движения на сети Российских железных дорог (РЖД) на 2021-2022 года.

Сообщается, что всего с 12 декабря количество пассажирских поездов внутри России возросло на 189 пар. Среди них число транспорта дальнего следования возросло на 14 пар, пригородных на 162 пары, скорых, скоростных и высокоскоростных поездов на пять пар, а также с 15 до 18 пар стало больше «Сапсанов», которые ходят между Москвой и Санкт-Петербургом, передает «Прайм».

Помимо этого, РЖД сообщила о расширении географии курсирования двухэтажных поездов до 21 маршрута. На нем будет задействовано 30 пар поездов, тогда как раньше было 22 пары на 15 маршрутах. В холдинге также отметили, что составы начнут ходить из Москвы в Ульяновск, Йошкар-Олу и Оренбург, а из Санкт-Петербурга в Кострому, Анапу и Белгород.

Ранее РЖД решила расширить расписание движения поездов, добавив 500 новых рейсов. Государственный оператор пошел на такие меры в связи с тем, что под Новый год российские граждане чаще путешествуют, чтобы не допустить скученности пассажиров во время пандемии COVID-19.