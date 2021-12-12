Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 декабря 01:37
01:35
Политика
Страны G7 вновь пришли к единству в вопросе непланируемого Россией «нападения» на Украину
01:33
Общество
Сильное потепление ожидается в Москве на протяжении следующей недели
01:24
Общество
Анекдот Норкина про отчаявшуюся невесту довел гостей «Места встречи» до слез
01:21
Общество
РЖД сообщила об увеличении числа поездов дальнего следования внутри России с 12 декабря
01:20
Общество
Депутат ГД Миронов призвал лишать свободы на пять лет участников группового избиения
01:18
Общество
Пассажирское сообщение между Россией и Финляндией возобновляется ранним утром 12 декабря
01:10
Общество
Капсула для добровольной эвтаназии получила одобрение в Швейцарии
01:08
Общество
Минцифры возьмет под контроль незаконный оборот личных данных россиян
01:06
Политика
Байден исключил отправку американских войск на Украину для войны с Россией
00:59
Шоу-бизнес
Наргиз публично призналась в пристрастии к алкоголю на концертах
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Депутат ГД Миронов призвал лишать свободы на пять лет участников группового избиения

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 01:20
Общество
Депутат ГД Миронов призвал лишать свободы на пять лет участников группового избиения
Пресс-служба партии Справедливая Россия — Патриоты — За правду

Москва, 12 декабря. Участников групповых избиений необходимо лишать свободы сроком на пять лет. Помимо этого, важно максимально освещать подобные инциденты, считает председатель «Справедливой России — За правду» в Госдуме Сергей Миронов.

Как стало известно ранее, сотрудники полиции задержали жителей Кемерова за избиение мужчины в подземном переходе у Комсомольской площади в Москве. Пресс-служба столичного ГУМВД сообщила, что по факту данного происшествия было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Однако, как считает Миронов, за подобные действия необходимо лишать свободы на пять лет. Об этом депутат написал на своей странице в Twitter.

«Очередное массовое избиение... На сей раз русские били русского. Опять "хулиганка". Подонки отделаются штрафом. За групповое избиение надо наказывать пятью годами тюрьмы — карать надо публично», — сообщил Миронов, призвав максимально освещать в СМИ подобные преступления.

Ранее он также предложил внести изменения в правила начисления социальной помощи россиянам. По словам Миронова, подготовившего соответствующий проект, пособия необходимо выплачивать только после вычета налогов.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Депутат ГД Миронов призвал лишать свободы на пять лет участников группового избиения
законопроект депутат лишение свободы госдупа групповое избиение
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать