Депутат ГД Миронов призвал лишать свободы на пять лет участников группового избиения

Москва, 12 декабря. Участников групповых избиений необходимо лишать свободы сроком на пять лет. Помимо этого, важно максимально освещать подобные инциденты, считает председатель «Справедливой России — За правду» в Госдуме Сергей Миронов.

Как стало известно ранее, сотрудники полиции задержали жителей Кемерова за избиение мужчины в подземном переходе у Комсомольской площади в Москве. Пресс-служба столичного ГУМВД сообщила, что по факту данного происшествия было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Однако, как считает Миронов, за подобные действия необходимо лишать свободы на пять лет. Об этом депутат написал на своей странице в Twitter.

«Очередное массовое избиение... На сей раз русские били русского. Опять "хулиганка". Подонки отделаются штрафом. За групповое избиение надо наказывать пятью годами тюрьмы — карать надо публично», — сообщил Миронов, призвав максимально освещать в СМИ подобные преступления.

Ранее он также предложил внести изменения в правила начисления социальной помощи россиянам. По словам Миронова, подготовившего соответствующий проект, пособия необходимо выплачивать только после вычета налогов.