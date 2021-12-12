Пассажирское сообщение между Россией и Финляндией возобновляется ранним утром 12 декабря

Москва, 12 декабря. Граждане России смогут поехать на поезде в Финляндию уже с утра 12 декабря по московскому времени. Стоимость билета на Allegro составит от 5,7 тысячи рублей по будням.

Скоростные поезда Allegro будут осуществлять ежедневно по два рейса. Первый состав отправится из Петербурга в Хельсинки в 6:40, а второй — в 15:30. Из столицы Финляндии поезда будут отходить в 6:17 и в 14:57, сообщили в РЖД.

Ограничения на поездки между Россией и Финляндией сохранятся. От пассажиров будут требовать разные медицинские документы, включая сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса, или ПЦР-тесты. Гражданам будут измерять температуру. Во время всей поездки необходимо носить маску.

Власти Вьетнама планируют начать восстановление регулярного международного авиасообщения с 1 января 2022 года. В первую очередь возобновятся коммерческие рейсы со странами с высоким уровнем вакцинации. Среди них оказались США, Китай, Таиланд.