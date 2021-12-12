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Капсула для добровольной эвтаназии получила одобрение в Швейцарии

Общество
Капсула для добровольной эвтаназии получила одобрение в Швейцарии
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Москва, 12 декабря. Капсула для эвтаназии от компании Sarco прошла юридическую экспертизу в Швейцарии. Теперь ее использование в стране разрешено на официальном уровне.

Капсула создана с помощью 3D-принтера и приводится в действие человеком, который находится внутри нее. Перед этим пациент проходит небольшой тест. Капсула заполняется азотом, лишая человека кислорода, из-за чего он перестает дышать. Разработчиком устройства стал доктор Филип Ничке, основавший компанию Exit International.

«Все это займет около 30 секунд. Смерть наступает из-за гипоксии и гипокапнии, то есть недостатка кислорода и углекислого газа. Нет ни паники, ни ощущения удушья», — пояснил он.

Эвтаназия широко распространена во многих странах Европы. Только в Швейцарии за прошлый год к этой услуге прибегли около 1,3 тысячи человек. Некоторым такие технологии кажутся достаточно гуманными, однако они влекут за собой целый ряд проблем.

Специалист по биоэтике Ольга Виноградова видит пять проблем, связанных с эвтаназией. Первая из них связана с нежеланием европейских стран мириться с ухудшением качества жизни.

«Во-первых, это нежелание населения европейских развитых стран мириться с ухудшением или потерей качества жизни. Как только оно перестает устраивать человека (например, если он оказывается прикованным к постели), он скорее предпочтет смерть», — цитируют ее «Известия».

Следующие проблемы заключаются в нехватке паллиативной помощи в качестве альтернативы эвтаназии, врачебных ошибках при постановке диагноза, возможном изменении отношения медиков к лечению больных и отсутствии стимула к совершенствованию системы здравоохранения.

«Из-за распространения эвтаназии встает вопрос, зачем совершенствовать технологии лечения и разрабатывать новые медикаменты для терминальных больных, если "уйти" — проще, быстрее и дешевле», — заключила эксперт.

Многие люди, которые принимают решение об эвтаназии, страдают от продолжительной депрессии. Статистика показывает, что мужчины чаще женщин подвержены негативным эмоциям.

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швейцария суицид эвтаназия
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