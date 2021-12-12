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Минцифры возьмет под контроль незаконный оборот личных данных россиян

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 01:08
Общество
Минцифры возьмет под контроль незаконный оборот личных данных россиян
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Москва, 12 декабря. Незаконную продажу личных данных россиян решили взять под контроль. Минцифры выбрало подрядчика, который будет отслеживать даркнет и форумы в Сети на предмет сливов информации о гражданах.

Подрядчиком для осуществления поиска незаконного оборота личных данных стала компания «ТС Интеграция». Сумма контракта превысила 24 миллиона рублей. По информации документа на сайте госзакупок, мониторинг утечек данных начнет работать уже в конце января следующего года, пишут «Известия».

Компании предстоит отслеживать не менее 300 интернет-ресурсов. Подрядчик будет помечать утечки с высоким уровнем критичности. Вся информация поступит к заказчику через специальный портал. Минцифры будет предоставлять отчеты о работе «ТС Интеграции».

Личная информация россиян может быть украдена с помощью различных программ. Эксперты компании ThreatFabric выявили вирус, который обходит защиту при считывании QR-кодов. В зоне риска оказались пользователи гаджетов на платформе Android.

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