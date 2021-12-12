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Байден исключил отправку американских войск на Украину для войны с Россией

Политика
Байден исключил отправку американских войск на Украину для войны с Россией
Global Look Press  /  White House / via Globallookpress.com

Вашингтон, 12 декабря. Отправка американского военного контингента на Украину в случае «вторжения» России никогда не рассматривалась властями Соединенных Штатов. Такое заявление сделал президент страны Джо Байден.

Глава американского государства отметил, что в случае возможных полномасштабных военных действий армия США разместится в восточных странах НАТО. При этом последствия таких действий Москвы будут иметь только экономический характер. Кроме того, Байден уверен, что отношение всего мира к России значительно изменится.

Однако на вопрос о том, планировали когда-либо США отправлять военную помощь на Украину, хозяин Белого дома ответил отрицательно. По его словам, таких разговоров не было.

«Никогда не было таких планов», — подчеркнул американский лидер.

Недавно Байден провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе саммита была затронута и тема мнимого «вторжения» Москвы на территорию Киева. Российский президент отметил, что все заявления о возможном вмешательстве являются необоснованными. При этом он обратил внимание, что на украинской границе сосредоточена армия НАТО.

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Джо Байден американские военные ситуация на украине
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