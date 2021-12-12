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Наргиз публично призналась в пристрастии к алкоголю на концертах

Шоу-бизнес
Наргиз публично призналась в пристрастии к алкоголю на концертах
facebook.com  /  Nargiz Zakirova

Москва, 12 декабря. Продюсер Виктор Дробыш и певица Наргиз стали гостями нового выпуска шоу «Секрет на миллион». Артистка рассказала ведущей Лере Кудрявцевой о своем райдере и о том, что позволяет себе на гастролях.

Певица поблагодарила Виктора Дробыша за поддержку, которую продюсер оказывал ей во время болезни COVID-19. Лера Кудрявцева решила поинтересоваться, что входит в гастрольный райдер Наргиз. Кроме воды, зеленого чая, хлебцев певица требует машину со спальным местом.

«Это правда. Просто когда концерт заканчивается, то нам надо ехать в другой город часов восемь-девять. И, конечно, мне нужно спальное место», — отметила Наргиз.

Позже артистка сделала неожиданное признание в студии «Секрета на миллион». Оказывается, она позволяет себе пить алкоголь не только перед концертами, но и во время выступлений.

«Когда приезжаю в зал, то могу себе позволить алкоголь и огурчики. Да, я могу выпить перед концертом, могу выпить во время концерта», — добавила артистка.

Недавно певец Дима Билан появился на своем концерте в одном из городов Казахстана в пьяном состоянии. Его поведение осудил отец Филиппа Киркорова Бедрос. По его словам, артист не имеет права появляться на публике в таком виде.

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алкоголь райдер наргиз
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