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«Спартак» прекратил сотрудничество с заместителем гендиректора клуба Кузьмичевым

Спорт
«Спартак» прекратил сотрудничество с заместителем гендиректора клуба Кузьмичевым
Prt Scr twitter.com  /  @zenit_spb

Москва, 12 декабря. Заместитель генерального директора московского «Спартака» по системе подготовки молодых футболистов Владимир Кузьмичев уволился по собственному желанию. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Кузьмичев провел встречу с владельцем красно-белых Леонидом Федуном 11 декабря и лично попросил его об отставке. По одной из версий, причиной ухода из «Спартака» стало расхождение во взглядах на работу.

«Просьба была удовлетворена. «Спартак» благодарит Владимира Семеновича за профессионализм и желает ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении, которое опубликовал ТАСС.

Москвичи по итогам 17 туров чемпионата России находятся на девятом месте в турнирной таблице с 23 очками. В последнем матче группового этапа Лиги Европы против польской «Легии» «Спартак» одержал минимальную победу и вышел в плей-офф турнира. По версии портала WhoScored, лучшим игроком соревнования на данной стадии был признан вратарь красно-белых Александр Селихов.

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футбол Леонид Федун отставка спартак владимир кузьмичев
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