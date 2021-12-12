«Спартак» прекратил сотрудничество с заместителем гендиректора клуба Кузьмичевым

Москва, 12 декабря. Заместитель генерального директора московского «Спартака» по системе подготовки молодых футболистов Владимир Кузьмичев уволился по собственному желанию. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Кузьмичев провел встречу с владельцем красно-белых Леонидом Федуном 11 декабря и лично попросил его об отставке. По одной из версий, причиной ухода из «Спартака» стало расхождение во взглядах на работу.

«Просьба была удовлетворена. «Спартак» благодарит Владимира Семеновича за профессионализм и желает ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении, которое опубликовал ТАСС.

Москвичи по итогам 17 туров чемпионата России находятся на девятом месте в турнирной таблице с 23 очками. В последнем матче группового этапа Лиги Европы против польской «Легии» «Спартак» одержал минимальную победу и вышел в плей-офф турнира. По версии портала WhoScored, лучшим игроком соревнования на данной стадии был признан вратарь красно-белых Александр Селихов.