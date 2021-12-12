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Правоохранители подозревают французского олимпийца Аньеля в сексуальном насилии

Происшествия
Правоохранители подозревают французского олимпийца Аньеля в сексуальном насилии
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

Париж, 12 декабря. Суд предъявил обвинения в сексуальном насилии несовершеннолетней девушки двукратному призеру Олимпиады по плаванию Яннику Аньелю, передает канал CNews.

Согласно информации телеканала, спортсмена взяли под судебный контроль. Также у Аньеля изъяли паспорт и запретили уезжать за пределы Франции. Однако под стражу известный француз взят не был.

Олимпийского чемпиона задержали в рамках следствия по делу об изнасиловании несовершеннолетней девушки. По данным издания Parisien, спортсмен мог надругаться над дочерью бывшего наставника Лионеля Ортера, когда ей было 13 лет. В тот период Аньель некоторое время проживал в доме своего тренера в Мюлузе, где и совершил преступление.

Обвинения известных личностей в сексуальном насилии в последнее время перестали быть редкостью. Недавно народного артиста РФ, профессора ГИТИСа Иосифа Райхельгауза обвинили в харрасменте студентки. По его словам, выдвинутые обвинения являются «чушью собачьей».

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