Правоохранители подозревают французского олимпийца Аньеля в сексуальном насилии

Париж, 12 декабря. Суд предъявил обвинения в сексуальном насилии несовершеннолетней девушки двукратному призеру Олимпиады по плаванию Яннику Аньелю, передает канал CNews.

Согласно информации телеканала, спортсмена взяли под судебный контроль. Также у Аньеля изъяли паспорт и запретили уезжать за пределы Франции. Однако под стражу известный француз взят не был.

Олимпийского чемпиона задержали в рамках следствия по делу об изнасиловании несовершеннолетней девушки. По данным издания Parisien, спортсмен мог надругаться над дочерью бывшего наставника Лионеля Ортера, когда ей было 13 лет. В тот период Аньель некоторое время проживал в доме своего тренера в Мюлузе, где и совершил преступление.

Обвинения известных личностей в сексуальном насилии в последнее время перестали быть редкостью. Недавно народного артиста РФ, профессора ГИТИСа Иосифа Райхельгауза обвинили в харрасменте студентки. По его словам, выдвинутые обвинения являются «чушью собачьей».