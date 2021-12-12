Галкин не удержался от публикации фото стройной Пугачевой в игривом кожаном платье

Москва, 12 декабря. Телеведущий Максим Галкин любит показывать фанатам свой домашний быт и близких людей. На этот раз шоумен похвастался снимком своей супруги Аллы Пугачевой, внешность которой просто поразила подписчиков.

На новом фото Пугачева изображена в игривом мини-платье, сделанном из кожаного материала. Дополняют образ капроновые колготки черного цвета, которые имитируют чулки. Завершением лука стали черные сапоги-ботфорты из грубой кожи.

Поклонники изумились стройной фигурой Примадонны и ее смелому выбору наряда. По их словам, она выглядит настолько соблазнительно, что ее можно сравнить с героиней романа Владимира Набокова — Лолитой. Правда, последней не было и 18-ти лет, в то время как возраст Пугачевой перевалил за 70 лет.

«Не любит Аллочка фотографироваться, а зря! Еле уговорил!» — подписал фотографию Галкин.

Наряд восхитил не только обычных поклонников творчества Пугачевой. Под постом оставили свои хвалебные комментарии Алика Смехова, Ирина Безрукова, Виктория Боня, Александр Ревва и другие знаменитости.

Pr Scr instagram.com / @maxgalkinru

«Шикарная красотка!» — оценила фото звезда оперной сцены Хибла Герзмава.

«Роскошная», — констатировал Николай Басков.

При этом наряд вызвал жаркие споры в комментариях. Многие выразили мнение, что такое платье для Пугачевой неуместно и ей нужно придерживаться более консервативного стиля в одежде.

«При всем уважении, но это просто Лолита какая-то. Не Милявская, набоковская», — добавили ложку дегтя фанаты.

Недавно в Сети появились слухи о возможном расставании звездной пары Галкина и Пугачевой. Однако известный певец Шура опроверг эти сплетни и заявил, что ничего подобного не ожидается.