Студентка из Севастополя пожаловалась полиции на тотальный контроль со стороны отца

Севастополь, 12 декабря. Несовершеннолетняя девушка заявила, что отец заставляет ее заниматься работой по дому и ограничивает ее круг общения. Инцидент произошел в Балаклавском районе Севастополя.

Сигнал в правоохранительные органы поступил от педагога одного из учебных заведений. Женщина рассказала, что ее студентка обратилась к ней с жалобой на отца. В тот же день правоохранители решили навестить семью несовершеннолетней.

Девушка подтвердила слова педагога, добавив, что ей приходится мыть посуду и убираться в доме. Кроме того, отец запрещает ей общаться с друзьями, которые употребляют алкоголь и курят. Матери у подростка нет, она воспитывается в неполной семье.

«В то же время опубликованная в одном из Telegram-каналов информация о регулярном насилии в семье и грубом отношении полицейских к несовершеннолетней не соответствует действительности. Девушка и ее отец направлены к психологу, а ситуация в данной семье взята сотрудниками ПДН ОМВД России по Балаклавскому району на контроль», — отметили в региональном управлении МВД.

В Подмосковье ранее вынесли приговор 23-летней студентке из Москвы, обвиняемой в убийстве однокурсницы. Девушка расправилась со знакомой во время смены в детском оздоровительном лагере.