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Водитель «Лады» погиб в лобовой аварии с автобусом в Ульяновской области

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 00:18
Происшествия
Водитель «Лады» погиб в лобовой аварии с автобусом в Ульяновской области
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Ульяновск, 12 декабря. Смертельная авария с участием легковушки ВАЗ-21124 и рейсового автобуса произошла на трассе в Ульяновской области. В результате ДТП погиб молодой водитель отечественного авто, сообщили в областном УМВД.

Авария произошла на 115 км автодороги Барыш - Инза - Карсун - Урено-Карлинское. Автобус следовал по маршруту Ульяновск - Инза, когда в него врезался автомобилист на ВАЗе. Водитель легковушки 1994 года рождения выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение.

«После столкновения легковой автомобиль опрокинулся в кювет. В результате ДТП водитель "Жигулей" скончался, пассажиры и водитель автобуса не пострадали», — следует из сообщения УМВД.

Несколькими днями ранее в Ульяновске два человека провалились под лед на реке Свияга. Пострадавших удалось спасти.

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