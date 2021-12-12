Боксер Дмитрий Бивол победил Умара Саламова и в восьмой раз защитил титул WBA

Екатеринбург, 12 декабря. Российский боксер Дмитрий Бивол победил своего соотечественника Умара Саламова в бою за титул чемпиона мира WBA Super в полутяжелом весе. Для петербургского спортсмена победа стала восьмой защитой титула в карьере.

Поединок состоялся в рамках боксерского вечера RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге и продлился все запланированные 12 раундов. По итогу Бивол одержал верх над соперником единогласным решением судей — 119:109, 118:109, 118:110.

Таким образом, нынешний чемпион WBA Super победил в 19-м профессиональном бою в своей карьере, не потерпев ни одного поражения. Умар Саламов проиграл во второй раз при 26 выигрышах.

Недавно сын известного российского боксера Кости Цзю Тим одержал победу в своем 20-м бою в профессиональной карьере и завоевал титул WBO Global и WBO Asia Pacific в первом среднем весе. В бою с японским спортсменом Такеши Иноуэ он победил единогласным решением судей.