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Политолог Михеев: провокация ВМСУ говорит о панике Украины из-за саммита глав России и США

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 00:09
Армия
Политолог Михеев: провокация ВМСУ говорит о панике Украины из-за саммита глав России и США
dpsu.gov.ua  /  Пресс-служба Государственной пограничной службы Украины

Москва, 12 декабря. Провокационные действия украинского корабля «Донбасс» в Азовском море вызваны паникой Украины из-за переговоров президентов США и России. Такое мнение выразил политолог Сергей Михеев.

Об этом эксперт заявил на фоне недавней попытки несанкционированного прохода корабля управления «Донбасс» через Керченский пролив. Судно не реагировало на запросы пограничного управления ФСБ России изменить курс. Позже российское ведомство расценило действия украинских моряков как опасные и угрожающие для регионального морского судоходства, передает «Экономика сегодня».

Политолог подчеркнул, что провокация украинского флота произошла прямо во время общения глав Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. Такое стечение обстоятельств не может быть простым совпадением, считает Михеев.

Эксперт подчеркнул, что Киев ожидал более жесткой риторики от Вашингтона в общении с Москвой, однако этого не произошло. А сама провокация говорит о паническом настроении и некомпетентности мышления украинского руководства.

«Это значит, что у них паника, они испугались более или менее миролюбивого тона переговоров Путина и Байдена. По косвенным данным, приходящим с Украины – я общался с рядом людей, – у многих там паника. Они ожидали более жесткого ответа», – сказал Михеев.

Недавно отставной капитан I ранга в запасе, служивший на Черноморском флоте РФ, глава Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев заявил, что действия ВМС Украины в Керченском проливе являются результатом обострения отношений Киева и Москвы. Эксперт также связывает поведение Киева с переговорами Зеленского и Байдена.

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Все новости / Армия / Политолог Михеев: провокация ВМСУ говорит о панике Украины из-за саммита глав России и США
украина вмсу корабль донбасс
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