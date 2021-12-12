Депутат Рады Шехов: Луганску грозит катастрофа из-за отсутствия поставок угля

Киев, 12 декабря. Луганская область стоит на грани техногенной катастрофы из-за прекращения поставок на местную ТЭС, считает депутат Верховной рады Сергей Шахов.

Сейчас на Луганской ТЭС насчитывается около 30 тысяч тонн угля. Таких запасов хватит всего на 20 суток, а при условии наступления морозов система вовсе может не выдержать, отметил Шахов в эфире телеканала «Украина–24».

«Мы трубили об этом еще с лета, мы говорили о том, что к ТЭС нет железной дороги. Ситуация, которая сейчас сложилась на Луганщине, — это фактически техногенная и социальная катастрофа», — заявил он.

Украинские власти за семь лет так и не сделали прямую железную дорогу к городу Счастье. Станция не обеспечена газом, что ставит под угрозу 12 тысяч человек, 53 больницы, 293 школы, 253 детсада и все шахты области, заключил депутат.

Нехватка угля наблюдается не только в Луганской области, но и во всей Украине. Бывший вице-премьер страны Павел Розенко ранее заявил, что запасов угля не хватит стране даже на зиму, а пшеница закончится задолго до нового урожая.