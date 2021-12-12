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Депутат Рады Совсун назвала слова Зеленского о референдуме по Донбассу безответственными

Политика
Депутат Рады Совсун назвала слова Зеленского о референдуме по Донбассу безответственными
Федеральное агентство новостей

Киев, 12 декабря. Заявление президента Украины Владимира Зеленского относительно возможного референдума по вопросу Донбасса является безответственным. Такое мнение выразила депутат Рады от партии «Гoлoс» Инна Совсун.

Об этом парламентарий заявила после того, как лидер сообщил о возможном общегосударственном референдуме по поводу Донбасса. При этом Зеленский не стал конкретизировать, о чем именно может быть плебисцит и уклончиво отметил: «в целом по прекращению войны».

Совсун и других членов партии «Гoлoс» такая позиция украинского лидера не только не устроила, но и возмутила. По мнению депутата, предлагать такие серьезные шаги, не выдвигая при этом конкретики, президенту нельзя.

«За два с половиной года президент Зеленский не предложил никакой конкретной идеи по разрешению кризиса на Донбассе. Все, что мы слышали — это разрозненные идеи... Прямые переговоры без возможности даже создания переговорной позиции. Но никакой конкретной стратегии он не презентовал ни украинскому народу, ни нашим международным партнерам», — заявила Совсун.

Ранее Зеленский провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом. Разговор глав государств длился примерно полтора часа, основной темой обсуждения сторон стал саммит хозяина Белого дома с российским лидером Владимиром Путиным.

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украина донбасс зеленский рада
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