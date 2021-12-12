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Читатели WSJ посчитали чушью статью профессора Хартвелла об отношениях России и США

  /   Обновлено: 12 декабря 2021 00:05
Политика
Читатели WSJ посчитали чушью статью профессора Хартвелла об отношениях России и США
Федеральное агентство новостей

Нью-Йорк, 12 декабря. Профессор Кристофер Хартвелл написал свои рассуждения об отношениях России и Соединенных Штатов для Wall Street Journal. Однако читатели американской газеты набросились на него с критикой.

В своем материале Хартвелл выразил обеспокоенность тем, что Запад приносит Украину в жертву России. Помимо этого, он попытался убедить читателей газеты в якобы опасности Москвы и ее внешней политики. Профессор также допустил резкие и оскорбительные высказывания в адрес российского президента Владимира Путина, подчеркнув, что Западу необходимо «выступить единым фронтом против России».

По мнению читателей Wall Street Journal, в статье Хартвелла крайне много ложной информации. Они также назвали размышления автора «полной чушью».

«Европа не наша, чтобы ее "терять", и Украина не является нашей землей. Соединенные Штаты и союзники НАТО никогда не вступят в ядерную войну с Россией ради Украины», — написал один из пользователей.

«Байден ничего не может сделать. Путин знает, что Байден либо блефует, либо бросается пустыми угрозами», — написал другой читатель.

В последнее время западные государства активно пишут о «российской угрозе», в особенности о якобы намерениях России вторгнуться на территорию Украины. Как отметили в Кремле, Москва не собирается нападать на кого-либо. Однако, как недавно сообщил Путин, с российской армией все в порядке и она развивается.

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Все новости / Политика / Читатели WSJ посчитали чушью статью профессора Хартвелла об отношениях России и США
украина путин сша запад президент россии профессор хартвелл
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