Павел Глоба предрек четырем знакам зодиака несметные богатства в 2022 году

Москва, 12 декабря. Звезды говорят, что Овнов, Близнецов, Скорпионов и Водолеев ждет финансовое благополучие в 2022 году. Такой прогноз сделал известный российский астролог Павел Глоба.

Успех и большие перспективы в год Тигра ожидают Овнов. Представителям этого созвездия стоит уже в марте начать ставить перед собой четкие цели, и результат не заставит себя ждать. Следующий год станет благоприятным для них в плане финансов и карьерного роста.

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Для Близнецов 2022-й станет годом вызова. Рожденные под этим созвездием смогут найти новую высокооплачиваемую работу, которая откроет им «окно в будущее». Однако, помимо хорошего заработка, одной из составляющих успеха станет свободный график.

Скорпионов в год Тигра ждем невероятное везение в области финансов. Деньги будут на них буквально капать с неба, но сначала для этого придется изрядно потрудиться.

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«Терпение и труд все перетрут» это про Водолеев. Представители этого созвездия благодаря самоотдаче смогут достигнуть успеха почти во всех сферах жизни. Важные рабочие вопросы Водолеям следует решить в первой половине года, чтобы во второй наслаждаться достигнутым результатом.

Недавно Глоба предрек шести знакам зодиака удачу и успех в год Тигра. Овны смогут выбрать новый жизненный путь, а Близнецы будут пожинать плоды своего трудолюбия.