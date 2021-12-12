Портал Al Arabiya перечислил лучшие диеты уходящего года

Абу-Даби, 12 декабря. Сайт US News & World Report опросил группу врачей и экспертов, чтобы выяснить самые лучшие диеты. Портал Al Arabiya представил топ-5 советов по питанию уходящего года.

Специалисты обратили внимание на диету клиники Майо. В ее основе лежит пищевая пирамида здорового веса. Желающие правильно питаться могут есть фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, а также выполнять физические упражнения по 30 минут в день, пишет «ИноСМИ».

Нутрициологи похвалили и волюметрическую диету, направленную на снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Система питания основана на употреблении низкокалорийной пищи. Худеющим рекомендуется есть некрахмалистые фрукты и овощи, бульоны.

Следующей в топе идет растительная диета. Специалисты уверены, что за счет клетчатки и полезных жиров, содержащихся в продуктах, можно сбросить вес. Одной из лучших была выбрана диета весонаблюдателей. Концепция основана на личных решениях человека. Худеющий может есть что хочет, но при этом думать, от чего следует отказаться.

Последней в списке стала гибкая диета. Специалисты считают ее подходящей для долгосрочного применения. Человек, который придерживается ее, может изредка позволить себе насладиться фастфудом.

Перед новогодними праздниками многие захотят сбросить лишний вес. Но стремление привести фигуру в порядок может навредить здоровью, заявила нейрохирург Нина Вознесенская. По ее словам, экстремальный вид похудения негативно сказывается на мышцах и суставах.