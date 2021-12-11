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Путин признался, что в сложный период распада СССР ему приходилось подрабатывать извозом

  /   Обновлено: 11 декабря 2021 23:51
Политика
Путин признался, что в сложный период распада СССР ему приходилось подрабатывать извозом
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 11 декабря. Российский лидер Владимир Путин в 1990-е годы работал в Северной столице. Он начинал свою карьеру с должности в Комитете по внешним связям мэрии Ленинграда. Однако иногда ему приходилось подрабатывать и пробовать себя в разных профессиях.

В выпуске передачи «Вести в субботу» рассказывается история распада Советского Союза. В этот период гражданам России приходилось непросто. По словам телеведущего, россияне «выживали отчаянно». Многим известным ученым, адмиралам, разведчикам приходилось становиться челночниками, грузчиками, «бомбилам».

Владимир Путин признался, что эта участь не обошла и его. Некоторое время ему пришлось работать в такси, чтобы прокормить двоих детей. Этот период длился недолго, но был в биографии нынешнего лидера.

«Приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но это тоже было», —подчеркнул Путин в эфире программы «Вести в субботу».

При этом несколько лет назад президент рассказывал, что никогда не хотел переезжать из Петербурга и был готов к любой работе. Однако позже его пригласили в Москву, и он принял решение, осознавая свой долг перед семьей.

Российский лидер нередко приоткрывает завесу тайны над своей личной жизнью. Недавно он рассказал россиянам, что является абсолютно неприхотливым в еде человеком. Так, он отдает предпочтение русской кухне, но практически равнодушен к сладкому.

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Все новости / Политика / Путин признался, что в сложный период распада СССР ему приходилось подрабатывать извозом
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