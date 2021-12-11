Посольство России в Лондоне: обстановка на Украине становится все более взрывоопасной

Лондон, 11 декабря. Ситуация на Украине принимает все более взрывоопасный характер из-за того, что НАТО оказывает военную помощь Киеву. Особое место в такой поддержке играет Великобритания, заявило посольство России в Лондоне.

Диппредставительство указало, что с нынешним развитием событий неудивительно, что в мирном урегулировании конфликта в Донбассе по-прежнему нет прогресса. По всей видимости, решение разногласий без вооруженного противостояния не представляет интереса для западных стран.

«И хотя у России нет ни малейшего намерения нападать на Украину, ситуация с гражданской войной на Украине действительно становится все более взрывоопасной, учитывая безответственную и безоговорочную военную поддержку, которую некоторые страны НАТО и Великобритания, в частности, оказывают Киеву», — следует из сообщения российского диппредставительства.

Соответствующим заявлением посольство России отреагировало на слова британского министра иностранных дел Лиз Трасс. Ранее глава МИД Соединенного Королевства в рамках недавнего министерского саммита «Большой семерки» неоднократно агитировала партнеров «выступить единым фронтом против российской агрессии».