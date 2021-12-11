ЦПВС сообщил о четырех раненных при обстреле сирийских военных боевиками

Москва, 11 декабря. Боевики обстреляли позиции правительственных войск в Сирии, в результате чего ранения получили четверо военных. Об этом сообщил замглавы российского ЦПВС Вадим Кулить.

Минометный обстрел производился со стороны района Сфухон по позициям правительственных сил вблизи населенного пункта Кафер-Мус, уточнил представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

«В результате минометного обстрела, произведенного террористами из района Сфухон по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Мус, ранено четверо сирийских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Российский ЦПВС в очередной раз призвал боевиков отказаться от провокаций с применением оружия и встать на путь мирного урегулирования конфликта на подконтрольных им территориях.

Ранее в результате ракетных обстрелов боевиков в Сирии погиб один военный. Атака осуществлялась из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) по правительственным силам вблизи населенного пункта Урум-эль-Кубра.