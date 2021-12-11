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Госдума в 2022 году займется упрощением налоговой системы и проблемами экологии
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Госдума в 2022 году займется упрощением налоговой системы и проблемами экологии

Общество
Госдума в 2022 году займется упрощением налоговой системы и проблемами экологии
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 11 декабря. Госдума в следующем году упростит систему налогообложения и займется улучшением экологической обстановки. Об этом рассказала депутат ГД Светлана Бессараб.

Также в планах парламентариев уделить внимание политике цифровизации. В частности будет создан механизм получения соцвыплат без подачи заявления. По мнению парламентария, в 2030 году на территории России будет цифровое равенство, пишет URA.RU.

«Ожидается множество законопроектов, улучшающих экологическую обстановку. Можно ждать изменений по налоговой системе, которые будут упрощать налоговые выплаты. В частности, мы ждем единого налога для бизнеса. Это очень удобно для самозанятых», — рассказала Бессараб.

Ранее Бессараб заявила о необходимости внесения ряда поправок в Трудовой кодекс России. По ее мнению, принятие изменений в документ поможет защитить россиян от переработки.

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госдума закон бессараб
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