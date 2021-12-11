Дочь Заворотнюк ответила хейтерам на обвинения в безразличии к больной раком матери

Мале, 11 декабря. Наследница российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна отдыхает на Мальдивах, в то время как ее мать страдает от серьезной болезни – злокачественной опухоли мозга – глиобластомы. Дочь ответила хейтерам, обвиняющим ее в «предательстве» родительницы.

В своем Instagram-аккаунте 25-летняя Анна выкладывает фотографии с отпуска на островах, показывает свои наряды и хвастается подтянутой фигурой в бикини. Внимание звездная наследница уделила и нападкам в ее адрес, что якобы она бросила больную мать в России, а сама развлекается на Мальдивах. Дочь Заворотнюк на этот счет заявила, что ей был необходим отдых, и раз у нее есть такая возможность – нужно ей воспользоваться.

«Хотела ответить тем, кто пишет мне о том, что я отдыхаю, что я улетела. Может быть, я что-то делаю неправильно в своей жизни. Моего эмоционального, материального состояния хватает вырваться вот так к морю, просто отдохнуть от всего, что происходит, и перезагрузиться. Будьте чуточку добрее», — обратилась к фолловерам Анна.

Несколькими днями ранее наследница звезды сериала «Моя прекрасная няня» показала любимое место онкобольной матери. На своей странице в соцсети модель и блогер показала кадры с завтрака и ужина на Мальдивах, а также выложила видеоролик с моря. Как отмечала сама дочь Анастасии Заворотнюк, это место — любимое у ее больной матери.